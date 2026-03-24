Asbest-Alarm bei beliebten Stretch-Figuren: Rofu ruft Spielzeug zurück und warnt vor Gesundheitsrisiko – das Geld gibt's zurück.

Hoppstädten-Weiersbach (dpa) - Der Spielwarenhändler Rofu Kinderland hat bestimmte Spielzeugfiguren zurückgerufen, weil die Füllung möglicherweise Spuren von Asbest enthalten könnte. Dies geht aus einer Mitteilung des Unternehmens mit Sitz im rheinland-pfälzischen Hoppstädten-Weiersbach und einer Meldung auf Lebensmittelwarnung.de hervor.

Betroffen sind den Angaben nach folgende Produkte:

Jungle Expedition Super Stretch Gorilla 13,5 Zentimeter

Brainboooom Super Stretch Raubtier 14 Zentimeter

«Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Füllung Spuren von Asbest enthält», heißt es in der Rofu-Kundeninformation. «Sollte das Produkt beschädigt werden und Füllmaterial austreten, besteht ein potenzielles Gesundheitsrisiko.» Betroffene Artikel seien bereits aus dem Verkauf genommen worden. Verbraucher werden gebeten, die Spielzeugfiguren nicht weiter zu benutzen und in einer Rofu-Filiale zurückzugeben. Der Kaufpreis werde erstattet.

Rofu Kinderland hatte nach einem schlechten Weihnachtsgeschäft im Januar Insolvenz angemeldet. Der Spielwarenhändler leidet schon länger unter der Konsumzurückhaltung der Verbraucher, die wegen gestiegener Lebenshaltungskosten sparen sowie der Konkurrenz durch den Online-Handel.