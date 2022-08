Zwei ehemalige Stipendien stellen sich am Sonntag im Edenkobener Herrenhaus vor: Die britische Künstlerin Emma Wilsons und der Literat Robert Stripling.

Beide Veranstaltungen wurde mehrfach wegen Corona verschoben. Stripling, der um 18 Uhr in einer 70-minütigen Mischung aus Lesung und Klanginstallation sein Buch „Unter Stunden Album I“ präsentiert, hat als Literatur-Stipendiat im Frühjahr 2019 das kleine Haus am Hof des Herrenhauses bewohnt. Hier hat er ein Buchprojekt vollendet, an dem er bereits zehn gearbeitet hatte. Darin widmet er sich vielschichtig dem Phänomen des Erinnerns.

„Unter Stunden Album I“ ist sein erster Roman, die Fortsetzung „Über Flüche Album II“ wird voraussichtlich im Frühjahr 2023 erscheinen. Robert Stripling, geboren 1989 in Berlin, hat in der Altenpflege gearbeitet und hat dann an Produktionen des Jungen Schauspiel Hannover und des Schauspiel Frankfurt mitgewirkt. Nach Auftritte mit Schlagwerk hat er Philosophie und Kunstgeschichte in Frankfurt am Main studiert.

Emma Wilson zeigt um 17 Uhr ihre 15-minütige Performance „Translator“. Sie hat als Kunst-Stipendiatin im Spätjahr 2021 im Herrenhaus Edenkoben gelebt. Die 1993 im englischen Pembury geborene Künstlerin hat Skulpturen aus reinem Zucker, manchmal auch mit Silikon als Zusatz, gefertigt. die allerdings mit der Luftfeuchtigkeit dahinschmolzen und daher nicht für die Ewigkeit gemacht waren.

Für ihre Performance hat sie mit Maria Kaminska collagenartig Texte aus vielen Zitaten zusammengestellt. Übersetzt ins Deutsche wurden sie von der Literatur-Stipendiaten-Kollegin Judith Zander. Zur Präsentation gehört die große Projektion eines digitalen Kefirkorns. Sobald seine Dolmetscherin an der Seite Platz nimmt, beginnt das Kefirkorn langsam zu pulsieren und wortlos eine Rede zu halten.