Eine 62-jährige Frau schwebt nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Weinsberg im Landkreis Heilbronn in Lebensgefahr. Offenbar war das Feuer nach ersten Erkenntnissen der Polizei in der Nacht zum Montag in der Wohnung ausgebrochen, weil vergessen worden war den Herd auszuschalten.

Weinsberg (dpa/lsw) - Dadurch gerieten Essensreste und Gegenstände im Bereich des Herdes in Brand. Die Einsatzkräfte fanden die 62-Jährige leblos in der stark verrauchten Wohnung auf. Sie habe eine schwere Rauchvergiftung erlitten, hieß es. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht und schwebt in Lebensgefahr. Weitere Verletzte gab es nicht.

Die übrigen Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus seien voraussichtlich im Laufe des Montags oder Dienstag wieder nutzbar, teilte die Polizei mit.

PM der Polizei