Das Zupforchester Essingen unter Leitung von Denise Wambsganß gibt am Samstag, 13. November, 19 Uhr, sein Herbstkonzert in der örtlichen Dalberghalle. Der Neustart nach Corona wird unterstützt durch das Landesförderprogramm Impuls. Ausgewählt worden sei es dafür durch eine Jury des Bundesmusikverbands Chor und Orchester für Amateurensembles, teilt Wambsganß mit. „Das Orchester und mehrere kleinere Ensembles aus den Reihen des Orchesters haben ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet, das einen musikalischen Bogen vom Barock bis hin zu aktueller Popmusik abbildet“, kündigt die Leiterin an. Es erklingen Werke von Bach, Vivaldi, Jenkins, Nino Rota, Leroy Anderson, Schostakowitsch und Alan Walter. Karten zu 14 Euro, ermäßigt 10 Euro, können reserviert werden unter Telefon 06347 1204 oder per E-Mail an info@zupforchester-essingen.de.