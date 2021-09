Hendrik Sohn vom TV Nußdorf hat bei den Rheinland-Pfalz-Titelkämpfen der Aktiven und U18 sein Erfolgserlebnis. Auch ein Stabhochsprung-Titel geht in die Südpfalz.

Sohn brachte in Bad Ems seine schon mehrfach im Training gezeigte Leistungsstärke auf die Bahn. In 55,40 sek gewann er den 400-Meter-Hürdenlauf der U16. Mit dieser Zeit ist er der schnellste Hürdenläufer seines Jahrganges bundesweit. Ein besonderes Erlebnis war das Gespräch mit Olympiateilnehmer Kai Kazmirek von der LG Rhein Wied, der als Sieger der Aktiven in 55,32 sek knapp vor ihm ins Ziel kam. Fünf Stunden vorher hatte Sohn knapp über seiner Bestzeit laufend in 15,34 sek den zweiten Platz über die Kurzhürden erreicht.

Seine Vereinskollegen Jan Dorda und Aki Ravichchandra sicherten sich im 200-Meter-Lauf der Aktiven die Silber- und Bronzemedaillie. Luzie Herrmann vervollständigte mit ihrem dritten Rang mit 10,25 m im Dreisprung der Jugend U18 das erfolgreiche Abschneiden des Vereins.

Föllinger unangefochten Erster

Überlegener Stabhochsprung-Landesmeister U18 ist der noch nicht 16-jährige Noel Föllinger vom ASV Landau mit 4,20 m. Der Wettbewerb fand mit einem nicht regelkonformen kleinen Sprungkissen statt.

Jerome Schwager vom TV Rheinzabern überzeugte mit 46,26 m im Diskus als Zweiter und sicherte sich mit 12,88 m als Dritter im Kugelstoßen eine weitere Medaille. Jonas Zimmermann vom LCO Edenkoben warf den Speer 41,75 m weit, er belegte den dritten Rang der U18. Sebastian Hanß vom TV Bad Bergzabern nahm mit 40,11 m im Diskus der Aktiven den vierten und mit 13,20 m im Kugelstoßen den sechsten Rang ein. Weitere LCO-Athleten: 3000 Meter U18: 4. Joshua Moskopp 10:07,45 min; 800 Meter U18: 7. Julian Weis 2:15,71, 8. Felix Reinfrank 2:17,35 min.