Im Karlsruher Jubez gibt’s heute die Lesung zur neuen Gesetzeslage: Helge Timmerberg, Deutschlands bekanntester Kiffer, stellt sein Buch „Joint Adventure. Eine Reise in die Welt des Cannabis“ vor.

„Ein Körnchen Haschisch macht dich zum Weisen, das Körnchen zu viel zum Esel“, sagt ein persisches Sprichwort über Haschisch. Diese Weisheit hat auch Helge Timmerberg in 50 Jahren des Konsums erlangt, über den der Journalist und Alt-Hippie in seinem Buch ausführlich erzählt. Mal Heil-, mal High-Pflanze – mit dem Cannabis sei es wie mit den meisten Rauschmitteln: Auf die Dosierung komme es an. Und die gehe niemanden etwas an außer ihn selbst: „Ich lass mir doch nicht von Gewohnheitstrinkern das Kiffen verbieten“, so Timmerberg.

Chris Marmann vom Karlsruher Jubez bezeichnet seinen Gast als Veteran im Krieg gegen die Marihuana-Prohibition. In seinem Buch hat er festgehalten, was jetzt auf uns zukommen kann durch die Legalisierung. Dazu hat er vorher Länder bereist, in denen das Verbot bereits gefallen ist. In den USA ist er dabei auf alle erdenklichen Darreichungsformen gestoßen – vom Pausenriegel bis zur Truthahnsoße.

Von den Kreuzrittern nach Europa gebracht

Die 22 Kapitel seines Streifzugs würzt Timmerberg mit Recherchen zur Geschichte der Hanfpflanze wie Hildegard von Bingens Berichte über die heilenden Kräfte von Cannabis aus dem 12. Jahrhundert. Schließlich kam die Pflanze schon mit den Kreuzrittern aus dem Orient nach Europa. Die Nonne empfahl der Kraut zur Behandlung von Geschwüren und Wunden, bei Rheuma und Atemwegserkrankungen sowie bei Magen-Darm-Beschwerden und Übelkeit.

Timmerberg kann viele Anekdoten aus der eigenen Canabis-Zeit erzählen. Schließlich hat der 71-jährige das Kiffen mit 17 angefangen. Für das Buch hat er eine Pause eingelegt, um nach Ende der Enthaltsamkeit dem Gefühl des ersten Joints intensiv nachzuspüren, das er als „Jazz im Gehirn“ beschreibt. Aber auch mit der unangenehmen Zeit des Entzugs hält er nicht hinterm Berg. Oder weniger schöne Erinnerungen an „den einen Krümel zu viel“, der eben den Kiffer zum Esel macht. Und die dunklen Seiten der Droge wie wachsende Angstgefühle im Alter, die Marihuana verstärken kann.

Lesezeichen

Helge Timmerberg: „Joint Adventure. Eine Reise in die Welt des Cannabis“; Piper Verlag, 2023; 256 Seiten; 22 Euro



Termin

Helge Timmerberg liest aus „Joint Adventure“ am 5. April um 20 Uhr im Karlsruher Jubez am Kronenplatz. Karten gibt’s beim RHEINPFALZ Ticket Service.