Helge Schneider ist am Donnerstag, 20. August, 20.30 Uhr, zu Gast im Karlsruher Tollhaus beim Festival „Oh, wie schön wär’s Zeltival!“. In Autokinos wollte der Entertainer erklärtermaßen nicht auftreten. Zum Ende des Sommers wird es aber jetzt wieder möglich – mit Sicherheitsvorkehrungen –, auch ohne Autos in größerem Rahmen aufzutreten. Deshalb gibt er jetzt kurzentschlossen noch ein paar Spätsommer-Shows. Im Gepäck hat er sein Programm „Nur für dich“. Tickets gibt’s unter.