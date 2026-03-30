Baden-Württemberg Helfer pflücken halbe Tonne Bärlauch vom falschen Grundstück

Immer mehr Anrufe beim Giftnotruf wegen Bärlauch
Arbeiter ernten Bärlauch in Öhringen - aber vom falschen Grundstück. (Symbolbild)

Verwechslungen beim Bärlauchsammeln führen immer wieder zu Vergiftungen. Auch in Öhringen haben sich Erntehelfer folgenschwer geirrt - allerdings nicht in Bezug auf die Pflanze.

Öhringen (dpa/lsw) - Folgenschwere Verwechslung in Öhringen (Hohenlohekreis): Erntehelfer haben Polizeiangaben zufolge mehr als 450 Kilogramm Bärlauch vom falschen Waldgrundstück geerntet. Als die Polizei eintraf, konnten die Arbeiter eine Genehmigung für die gewerbsmäßige Ernte vorlegen - die galt jedoch für das Nachbargrundstück.

Der Pächter des abgeernteten Waldstücks hatte die 50 Erntehelfer am Freitag bemerkt und die Polizei gerufen. Der Geschädigte konnte sich mit den Verantwortlichen auf einen Abkauf des geernteten Bärlauchs für eine dreistellige Eurosumme einigen.

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