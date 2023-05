Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Reinhard Schuhmanns große Leidenschaft ist der Schießsport. Seit 1970 ist er im Schützenverein Edesheim und prägt das Vereinsleben wie kaum ein Zweiter. Der Verein profitiert davon, dass er gelernter Dreher ist.

Reinhard Schuhmann stammt aus Edesheim, er lebt seit 31 Jahren mit seiner Frau in einer umgebauten Scheune in Böchingen. Der 65-Jährige, der in Edenkoben Dreher gelernt hatte, arbeitete