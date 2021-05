Karl-Heinz Eberle ist seit zig Jahren Trainer der Fußballerinnen beim SV Minfeld. Weniger bekannt: sein grüner Daumen, sein handwerkliches Geschick und sein Spaß an der Schauspielerei. 1984 erreichte ihn ein Hilferuf aus dem Krankenhaus.

Er ist Fan des FC Bayern München, drückt den Roten Teufeln vom 1. FC Kaiserslautern die Daumen, hat Freude am Theaterspielen und das handwerkliche Geschick seines Vaters, der Betriebselektriker bei Daimler war. Bekannt ist Karl-Heinz Eberle für sein Engagement für den Frauenfußball in Minfeld: „Fußball ist mein Leben, sowohl medial und auch aktiv“, erzählt der 65-Jährige, der in Wörth aufwuchs.

Eberle war Beamter bei der Telekom im Bereich Fernmeldetechnik. Wirkungsstätte des Bauleiters waren die Ortsnetze Herxheim und Rülzheim. In Berührung mit dem Fußballsport kam er durch Schulkameraden. Noch bevor er in Wörth bei den Aktiven mittrainierte, stand er als Trainer der B-Junioren an der Seitenlinie. Dienstags und donnerstags trainierte der Linksfuß knapp vier Stunden, das kam seiner Fitness und Schnelligkeit zugute. Rudi Kempf und Herbert Schlindwein leiteten ihn an. Mit dem Nachwuchs wurde Eberle auf Anhieb Meister und Pokalsieger.

Ein Bierdeckel

Im Alter von 23 Jahren kam er zum SV Minfeld. Peter Frank, ein Kumpel, leitete es in die Wege: „Damals gab es in Minfeld noch das Lokal Café am Rathaus. Peter überzeugte mich, unbedingt nach Minfeld zu wechseln. Bei einem Bier kam es dann dazu, dass ich auf einem Bierdeckel unterschrieb und fortan Teil des SVM wurde“, erzählt Eberle. Als Linksverteidiger setzte er seine Karriere fort.

1984 erreichte ihn ein Hilferuf. Michael Dreisigacker, Trainer der Frauenmannschaft, baute auf dem Heimweg von einer Sitzung einen Unfall und fiel ein paar Tag aus. Eberle erzählt: „Vom Krankenbett rief er mich an und fragte, ob ich seine Damentruppe anleiten kann, bis er wieder fit ist. Sehr schnell entstand ein harmonisches Verhältnis zwischen mir und den Damen.“ Seit 35 Spielzeiten leitetet er nun zweimal wöchentlich die Einheiten.

Seit zehn Jahren „Hausmeister“

Seit dem Ausscheiden von Hans Seringer Anfang der 90er-Jahre ist Eberle auch der Rasenpfleger. Die Rasenplätze müssen zum richtigen Zeitpunkt gemäht werden, der Trainings- und Spielbetrieb darf nicht gestört werden. Der Pensionär schneidet regelmäßig die Randbereiche mit der Motorsense nach. Uwe Renner und Tim Hoock waren federführend für den Umbau der Beregnungsanlage. Eberle stand ihnen zur Seite.

„Als ich im Jahre 2010 in den Vorruhestand kam, wurde ich fortan ,Hausmeister’ beim SV Minfeld“, erklärt Eberle. Er übernahm vor allem Maler- und Elektroarbeiten. Im Jahr 2014 war er beim Transport der „kleinen Goldgrube“ aus Waldrohrbach beteiligt, eine Verkaufshütte, die bei allen Spielen geöffnet hat. Vor zwei Jahren isolierte der 65-Jährige mit seinem Kumpel und ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Peter Frank das Dach des Clubheims.

Die Schauspielzeit

Von 1980 bis 2014 engagierte sich Eberle in der Theatergruppe des Sportvereins. Zur Weihnachtsfeier führte sie ein lustiges Stück mit verschiedenen Charakterrollen auf. Vor rund 250 Zuschauern stellten zwischen sechs und zehn Schauspieler ihr Talent unter Beweis.

Karl-Heinz Eberle bringt sich gerne ein, dabei dürfen Humor und Spaß nicht fehlen. „Vor kurzer Zeit bekam ich von den Spielern eine Trainingsjacke mit dem Aufdruck Rasen-Fee. Dies ist ein toller Dank“, meint der Mann mit dem grünen Daumen. Was ihn beschäftigt: Wie lange er noch in der Lage ist, seine Ämter voller Leidenschaft auszuüben, ohne Verantwortung abgeben zu müssen.