Durch ihre beiden Söhne haben Thorsten und Jeanette Hilzendegen vor gut zehn Jahren eine für sie da noch neue Sportart entdeckt: Handball beim TV Offenbach. Die Jungs greifen zur Pfeife und laufen für den Nachwuchs auf. Sie ist verantwortlich für Spielverlegungen und die Spieltagsorganisation, er unterstützt seine Frau in technischen Angelegenheiten und wirft Tore in der vierten Mannschaft.

Bis zur Corona-Krise spielten acht Jugend- und vier Männermannschaften des TVO in der Queichtalhalle. Diese Termine waren für die Hilzendegens ein wahres Familienerlebnis.

Jeanette Hilzendegen ist in Zeulenroda-Triebes aufgewachsen. In ihrer Jugend spielte die 44-Jährige Fußball. Nach der Schullaufbahn entschied sie sich für eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten. Heute ist sie Büroangestellte bei der Firma Bodenbeläge Fänger in Landau. „Die Familie und der Handballsport sind meine Hobbys. Ich gehe gerne raus in die Halle des TVO oder schaue Spiele der Rhein-Neckar Löwen, egal ob in der SAP-Arena oder auf der Couch“, erzählt sie.

Seit einem Spielfest Feuer und Flamme

Wieso Handball? „Meinem großen Sohn bereitete das Fußballspielen keine Freude. Daraufhin erzählte mir eine Freundin vom Spielfest des TVO. Mein Junior war so angetan, dass er fortan an für die Offenbacher Minis auf Torejagd ging“, erläutert Hilzendegen. „Josef Lerch, die gute Seele des Vereins, sprach mich dann an, ob ich mich nicht im Wirtschaftsdienst einbringen möchte. Ich sagte zu. Auch, als er mich später für das Übernehmen des Amtes der Spieltagsorganisatorin und Spielleiterin gewinnen wollte.“

Seit einigen Jahren baut Hilzendegen bei Heimspieltagen den Tisch für Zeitnehmer und Sekretär auf und steht während der Spiele als Ansprechpartnerin zur Verfügung. „Sonntags wird in der Whatsapp-Gruppe, bestehend aus 33 ausgebildeten Zeitnehmern und Sekretären, geschrieben und nach Personal für die nächsten Heimspiele gefragt. Wenn sich niemand findet, übernehme ich auch mal eine Schicht“, erzählt Hilzendegen, die regelmäßig Zeitnehmer und Sekretäre ausbildet – im Idealfall aus den eigenen Reihen. Sie ist eine der Verbandsreferenten. Als Spielleiterin ist es ihre Aufgabe, Spielverlegungen mit den jeweiligen Trainern abzustimmen und neu vereinbarte Termine im System einzupflegen. Den TVO beschreibt sie als große Familie, in der sich viele Eltern einbringen. Oftmals macht einer Wirtschaftsdienst und der andere nimmt am Zeitnehmertisch Platz.

Teamwork

Familienvater Thorsten schnürte in seiner Jugend seine Fußballschuhe für den FV Queichheim. Der 43-Jährige ist Datenverarbeitungskaufmann bei der Firma Thunder-IT GmbH in Landau. Beim TV Offenbach unterstützt er seine Gattin beim Aufbau des Zeitgerichts. Er ist zuständig für die Technik, die Computer und die Internetverbindung. Gemeinsam mit Sohnemann Tim feuert er die Oberliga-Mannschaft mit lautstarken Trommelschlägen an. Eine weitere Aufgabe sind Fahrdienste – egal ob zu Spielen der beiden Söhne oder als Begleiter von Tim, wenn dieser zur Pfeife greift.

Tim und Leon

Der 15-jährige Tim geht in Herxheim aufs Pamina-Schulzentrum. Nach der Mittleren Reife steht eine Ausbildung zum Sozialassistenten in der Fachrichtung Heim- und Jugenderzieher an. 2016 legte er sein Jahr als Young Referee ab. Seit 2017 pfeift er als Einzelschiedsrichter, bis zum Abbruch der Runde bis zur Altersklasse der B-Jugend in der Pfalzliga. In der B-Jugend agiert er als Rechtshänder im rechten Rückraum oder gar auf der Spielmacherposition.

Der Jugendsprecher des TVO wird regelmäßig in die Rheinland-Pfalz-Auswahl berufen. Da komme es ihm zugute, dass er viele Entscheidungen aus dem Bauch raus treffe, meint seine Mutter.

Leon ist 17, A-Jugendspieler und Schiedsrichter seit 2016. Der Teenager mit den Leistungskursen Sport, Deutsch und Chemie besucht die zwölfte Klasse des Eduard-Spranger-Gymnasiums in Landau. Er war es, der seine Familie mit dem Handball zusammenbrachte. Der 1,83 Meter große Rechtshänder spielt auf der Rückraum-Links-Position und hat bis zur Corona-Krise beim Pfälzer Handball-Verband hospitiert. Er betreute das Stützpunkttraining mit und möchte nach dem Abitur ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Verband machen und die C-Lizenz erlangen. Sein Traum ist es, nach dem FSJ an der Sporthochschule in Köln zu studieren. Taschengeld verdient sich der ehemalige Schwimmer des SSC Landau als Schiedsrichter. Er pfiff zuletzt bis zur A-Jugend-Oberliga im Gespann.

Leon sei ein sprunggewaltigen Typ, der die Ruhe bewahre und mit Köpfchen spiele, sagt seine Mutter.