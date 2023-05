Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sein Herz schlägt für Oldtimer. Seit 2006 in Landau, hat Wolfgang Weigelt Anschluss beim AC Maikammer und Freunde mit dem gleichen Hobby gefunden. Was mit einer Retro-Messe in Stuttgart zu tun hat.

Seit 20 Jahren sammelt Wolfgang Weigelt Oldtimer. „Ich bevorzuge amerikanische Fahrzeuge mit V8-Motoren, englische Fahrzeuge sowie Autos, die mir im Leben was bedeutet haben“, sagt der 70-jährige