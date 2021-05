Lena Dörr traut man sofort zu, dass sie mit Kindern und Jugendlichen gut umgehen kann. Die Edenkobenerin tut es im Beruf und im Verein. Sie erzählt, wie wichtig es ist, dass die Jugend im TV Edenkoben sich selbst organisiert.

Lena Dörr liebt das Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen. Tagsüber als Lehrerin, abends als Turntrainerin. In der Corona-Krise schreibt die Edenkobenerin Trainingspläne für Home Workouts. Wie organisiert sie ihren Alltag?

Im Kindesalter übte sie Ballett aus. Als Turnerin nahm Dörr an Gruppenmeisterschaften und Turngruppenwettkämpfen der Deutschen Turnerjugend teil. Die Gruppen stellen sich aus acht Disziplinen ihren Wettkampf zusammen: Gruppenturnen am Boden mit oder ohne Kasten, Gruppentanz, Gruppengymnastik mit dem Handgerät, Singen in der Gruppe, Medizinballwurf, Orientierungslauf, Laufstaffel und Schwimmstaffel. Heute trainiert die 27-Jährige beim TV Edenkoben die Mädchen-Leistungsgruppe, sie ist auch Vorsitzende der Turnerjugend.

15 Stunden in der Turnhalle

In St. Martin aufgewachsen, erlangte Dörr das Abitur am Maria-Ward-Gymnasium in Landau. Danach studierte sie Englisch und Erdkunde auf Gymnasiallehramt. Sie unterrichtet am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium in Neustadt. Bis zur Corona-Krise stand sie rund 15 Stunden in der Woche als Übungsleiterin in der Turnhalle. Das wird wohl auch so sein, wenn sich das Leben normalisiert.

„Das Lesen von Krimis und Romanen, jüngst der Thriller ,Vergiss nie – Ich weiß, wer du wirklich bist’ von J. S. Monroe, und das Backen diverser Eigenkreationen“ zählt sie zu ihren Hobbys. Um das geht es im Thriller: Eine junge Frau steigt in einem Dorf aus dem Zug aus und hat keine Identität mehr. Ihre Tasche wurde gestohlen, sie kann sich an nichts mehr erinnern, noch nicht einmal an ihren Namen ...

900 Mitglieder in zwölf Abteilungen

„Ich wurde einst von einer Freundin gefragt, ob ich mit ihr ins Training gehen wollte“, erzählt sie von den Anfängen. In der Zeit bis zur Oberstufe nahm sie an Wettkämpfen teil. Abgesehen von der Gruppengymnastik, hatte sie viel Spaß.

Ihr 900 Mitglieder starker Verein bietet in zwölf Abteilungen, von Aerobic über Frauengymnastik bis hin zu Rope Skipping und Seniorensport, leistungs- und freizeitorientierte Trainingsmöglichkeiten an. „Durch meinen Lebensstil und den Fakt, schon immer viele Dinge nebeneinander gemacht zu haben, lernte ich, dass Strukturen wesentlich sind, um alles unter einen Hut zu bekommen“, erzählt Dörr. Sie trainierte bis zur Unterbrechung leistungsorientiert zweimal wöchentlich die vier- bis sechsjährigen Mädels und dreimal die acht- bis 16-jährigen. Sie werden an den olympischen Geräten ausgebildet und nehmen regelmäßig an Wettkämpfen teil.

Insgesamt 13 ausgebildete Übungsleiter, unterstützt von 17 Helfern ohne Trainerschein, leiten beim TVE die Turnstunden. Rund 40 Mädchen trainieren leistungsbezogen.

Seit 2014 organisiert sich die Jugend selbst

Voller Stolz berichtet Dörr vor der Gründung der „Turnerjugend“ im Jahr 2014. Die Jugend im Verein bekam eine eigene Satzung. „Dies war notwendig, um die Jugendarbeit im Verein zu fördern und zu unterstützen. Jahrzehntelang engagierten sich nur ältere Menschen in der täglichen Vereinsarbeit. Die Jugendlichen sahen das Besuchen von Lehrgängen als Arbeit an. Mit der Zeit wurde ihnen klar, dass ehrenamtliche Arbeit Spaß machen kann, ein Verein dadurch unheimlich wächst und auch auf den Zusammenhalt angewiesen ist“, erzählt Dörr.

Anfangs organisierte die Turnerjugend Ausflüge, bot eine Übernachtung in der Vereinshalle oder auch ein Grillfest an. Mit der Zeit dehnte sich das Angebot weiter aus: ein Trainingslager im Sommer, ein eigener Hof mit Bewirtung am Weinstraßentag. Neben gegrillten Spezialitäten verkaufen die Turnerinnen rund 30 gespendete Kuchen. Immer am dritten Sonntag im Advent findet die Jahresabschlussfeier statt. Jede Gruppe trägt durch eine kleine Vorführung einen Teil zum Programm bei.

Mit Spaß für mehr Mittel

Die Jugendlichen entdeckten den Spaß an verschiedenen Aktionen. Durch Kuchenverkäufe und Spendenaktionen ist es gelungen, mehr finanzielle Mittel zu bekommen. Dadurch können weitere Angebote für die Jugendlichen im Verein auf die Beine gestellt werden oder neue Trainingsgeräte erworben werden. Mittlerweile bringen sich um die zehn Personen bei der Organisation von Veranstaltungen ein.

Der Turnverein lebt von den Mitgliedsbeiträgen und daneben von Einnahmen bei Festlichkeiten. Generell richtet der TVE oft Wettkämpfe aus, an denen Eltern als Helfer an den Verpflegungsständen ehrenamtlich Dienste übernehmen. Im Januar richtete der Verein die Veranstaltung „Faszination Spitzensport“ aus. An diesem Abend traten regionale Turnasse gegeneinander an.

Dörr hofft, noch viele Jahre als Trainerin im Verein weitermachen zu können: „Das Training mit den Mädels bereitet mir viel Freude, mein Fachwissen möchte ich an den Nachwuchs weitergeben.“ Aus der Turnerjugend allerdings muss sie satzungsgemäß mit 30 Jahren austreten.