Handballspielen in der Bienwaldhalle gegen Russland oder die USA, das hatte was. Rolf Beyerle hat viel zu erzählen, ihm gehört die älteste und mittlerweile einzige Bäckerei am Ort. Er war Jugendspieler, dann Kreisläufer, später Jugendtrainer und Jugendleiter beim TV Wörth. Der 68-Jährige hat noch ganz andere Hobbys.

Etwa 30 Familien in Wörth beliefert Bäckermeister Rolf Beyerle morgens zwischen 4.30 Uhr und 5.30 Uhr – teils täglich – mit Brötchentüten, die vor den Haustüren abgelegt werden. Dann legt er auch die RHEINPFALZ, die im Kasten steckt, dazu. Und er sorgt immer noch für die Verpflegung – vor allem mit Brötchen – bei allen Veranstaltungen „seiner“ Handballer.

Vor 60 Jahren begann er als Achtjähriger in der D-Jugend mit dem Handballspielen beim TV Wörth. Bis Ende der 80er-Jahre war er in der ersten Mannschaft als Kreisläufer eingesetzt. Jahrelang trainierte er Jugendmannschaften bis Ende der 90er-Jahre.

Der Arbeitstag beginnt um 2 Uhr

Die Bäckerei Beyerle ist die älteste in Wörth und schon längere Zeit auch die einzige. Ende 1879 hatte der Schwiegervater von Theodor Beyerle, Jacob Pfirrmann, den Betrieb ins Gewerberegister der damaligen Gemeinde Wörth eintragen lassen. Später übergab er ihn seinem Schwiegersohn. Heute wird er von dessen Urenkel Rolf Beyerle in der vierten Generation seit 1987 geführt. „Immer mehr machen sich die Großmärkte bemerkbar, die überall Bäckereien betreiben. Wenn die Leute einkaufen gehen, nehmen sie auch in diesen ihren Bedarf mit. Das macht uns traditionellen Bäckereien zu schaffen“, stellt Beyerle etwas resignierend fest.

Unter der Woche backt er täglich rund 250, samstags 300 Brötchen. Er verkauft auch Sesam-, Korn-, Mohn- oder Laugenbrötchen. Dazu kommen jeden Tag verschiedene Brote. „Mein Arbeitstag beginnt um 2 Uhr.“ Zuerst wird der Ofen angeschmissen. Dann wird der Teig zubereitet, der 15 bis 20 Minuten in den Ofen kommt. Danach wird die Lieferfahrt vorbereitet.

Eine Spezialität: der gefüllte Hefekranz

Um sechs Uhr muss Beyerle wieder zurück sein, dann wird das Geschäft geöffnet. Am Wochenende backt er auch Kuchen, sonst nur auf Bestellung. Dafür muss er um 23.30 Uhr aufstehen. Bekannt in Wörth ist Beyerles Spezialität, der gefüllte Hefekranz. „Aber auch dieses Geschäft ist rückläufig“, stellt er fest. Auch bei Festen der Wörther Vereine liefert er häufig Backwaren. „Aber da ist im Moment ja auch wegen der Corona-Krise Sendepause. Zudem fallen größere Geburtstagsfeiern und das Zusammensein nach Beerdigungen aus, was die Bilanzen beeinträchtigt.“

Von 12.30 Uhr bis 15.30 Uhr hält Beyerle seine Mittagsruhe ein. Von da an bis 18.30 Uhr duftet es aus der geöffneten Ladentür wieder nach Gebackenem. Montags und mittwochs hat er nachmittags geschlossen, um eigene Besorgungen zu erledigen. Samstags hilft ihm seine Schwester Edda im Geschäft. Die Bäckerei möchte der 68-Jährige so lange es geht weiterführen.

Handball und Chorgesang

Das Bäckerhandwerk lernte er nach der Schulzeit bei seinem Vater Erich. Danach arbeitete er neun Monate in Kniebis bei Freudenstadt, ehe er 1970 zurück musste: Der Elternbetrieb zog größere Kundenaufträge wie die Belieferung der Grund- und Hauptschule an Land.

Nach der Bundeswehrzeit (1972 bis 1973) war er wieder mit Vater und Mutter Irma im Betrieb tätig. 1978 legte er die Meisterprüfung ab, 1987 übernahm er den elterlichen Betrieb. Seine Eltern waren bei ihm bis zu ihrem Tod angestellt.

Neben seinem Beruf sind Handball und Chorgesang die größten Hobbys von Beyerle. Zudem engagiert er sich als Blutspender. Er kommt bisher auf etwa 160 Abnahmen, wie er erzählt. Seit 1966 – gleich nach der Schule – singt er im GV Männerchor, zunächst im ersten Bass und seit einigen Jahren im zweiten Tenor. Er nimmt jedes Jahr an den mehrtägigen Ausflügen im Sommer teil, wenn er Betriebsferien hat.

Nachdem er wie alle damaligen Freunde zunächst mit dem Turnen begonnen hatte, ging er 1960 zum Handball. Er erlebte parallel zum Hallenhandball in der Jugend und als Aktiver noch den Feldhandball im Großfeld. Besonders gerne denkt er an die Aufstiege von der Verbands- über die Ober- bis in die Regionalliga mit Wolfgang Heckmann als Trainer zurück. „Aber auch die internationalen Spiele gegen die Nationalmannschaften aus Russland, Japan oder den USA in der Bienwaldhalle waren ein ganz besonderes Erlebnis.“

DM-Halbfinale gegen Rheinhausen

Nachdem er in der ersten Mannschaft aufhörte, wirkte er noch als Spielertrainer der damaligen dritten Mannschaft. Vergessen wird er auch nicht seinen großen Erfolg als langjähriger Jugendtrainer, zum ersten Mal führte eine Wörther Mannschaft zur Südwestdeutschen Meisterschaft. Sie hatte die Meister aus Hessen, dem Saarland und aus Rheinhessen besiegt. Er erinnert sich gut: „Im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft unterlag meine Truppe dem späteren Meister OSC Rheinhausen.“ 40 Jahre war Beyerle in der Vorstandschaft tätig und übte das Amt des Jugendleiters aus.

Jetzt ist der Bäckermeister immer noch zusammen mit Vorstandsmitglied Nico Pfirrmann für das leibliche Wohl bei allen Veranstaltungen der Abteilung zuständig. Liefert er bei den Rundenspielen am Wochenende bei vollem Programm etwa 250 Brötchen, so waren es beim letzten dreitägigen Jugendturnier 750. Dazu kamen etwa zehn Kilo Wurst und 250 Brat- oder Currywürste. „Bei der weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannten Oldienight sind es über 900 Brötchen“, ergänzt Beyerle. Dazu kommen die Stadtmeisterschaften nach der Punkterunde und „Rock am Altwasser“ im Sommer. Auch den Kaffee liefert der Bäcker bei den Veranstaltungen.

An Nachschub hat es nie gefehlt – und das alles ohne Handy, ohne Internet und PC. „Das brauche ich nicht, das hat mir noch nicht gefehlt,“ sagt er und lächelt. „Was machen wir nur, wenn Rolf mal seinen Laden schließt“, soll Abteilungsleiter Helmut Wesper schon gefragt haben.