Ein vergessener Heizstrahler auf einer Dachterrasse hat in Freiburg möglicherweise einen Brand in einem fünfstöckigen Mehrfamilienhaus ausgelöst. Einige Bewohnerinnen und Bewohner mussten das Haus am späten Samstagabend während der Löscharbeiten verlassen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Feuer, das auf eine Solaranlage auf dem Dach übergriff, konnte demnach schnell gelöscht werden. Eine Frau musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.

Freiburg (dpa/lsw) - offizielle Mitteilung der Polizei