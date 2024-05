Stuttgart (dpa/lsw) - Ein überwiegend heiterer Sonntag bildet den Wochenendabschluss in Baden-Württemberg. In der Nacht zum Montag ist dagegen mit vereinzelten Gewittern mit Starkregen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. So würden bereits im Verlauf des Sonntags von Westen her Wolken aufziehen und vereinzelt einige Tropfen fallen. Überwiegend bleibe es aber trocken, bei Temperaturen bis zu 26 Grad. Am Montag ist es bewölkt, mit teils starken Regenschauern im Südwesten und maximalen Temperaturen von 23 Grad. Am Nachmittag seien dann auch Gewitter zu erwarten, in Oberschwaben auch mit Unwetterpotenzial.

