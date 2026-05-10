Heinz Rudolf Kunze war ganz ohne Musik auf der Bühne. Brille, wie immer. Aber Leselampe statt Light Show und Buch statt Gitarre. Es hätte so ein schöner Abend werden können.

Draußen in der Stadt sind die Biergärten voll von Leuten, die fröhlich den lauen Sommerabend genießen. Drinnen im Universum ist Schluss mit lustig. „Gebrauchsgegenstand“ heißt das neue Buch des Universaldichters Kunze.

Fast 50 Schallplatten und etwa zwei Dutzend Bücher hat der Schriftsteller, Musiker und Deutschlehrer inzwischen veröffentlicht. „Ich könnte viel mehr veröffentlichen und hätte auch schon wieder Material für ein neues Buch. Ich schreibe jeden Tag“, erklärt Kunze dem spärlichen Landauer Publikum. Im Lauf des Abends wird man dann das Gefühl nicht los, dass der inzwischen 70-jährige Lieder- und Büchermacher wohl alles aufschreibt, was ihm so durch den Kopf geht. Manches ist gereimt, vieles scheint aber nur ein kaum eingehegter Gedankenfluss zu sein.

Der Zeigefinger vor dem inneren Auge

Gedanken haben wir alle, nicht alle davon sind brillant. Man kann Gedanken entwickeln, verdichten, konzentrieren, formulieren – und das ist die eigentliche Arbeit eines Dichters. Die auch Kunze sich machen sollte. Hier und da gibt es auch an diesem Abend kleine sprachliche Glanzlichter. Da spielt der Deutschmeister mit Rhythmus und Klang, das kommt auch an. Ansonsten klingt der Applaus nach einer durchaus freundlich-erwartungsvollen Begrüßung schon bald eher freundlich. Und noch später eher angestrengt.

Kunze gefällt sich in der Rolle des grumpy old man – ups, Entschludrigung, wir meinen natürlich: in der Rolle des alten bitteren Sturkopfs. Er bezeichnet sich selber als „alter weißer Mann“ und greift damit ein Feindbild seines Feindbilds, dieser ungezogenen „letzten Generation“ auf. Jenseits der Feuilletons kenn wir alle den alten Opa oder Onkel, der uns ungefragt seine Ansichten über Gott und die Welt an die Backe labert. Eingeklemmt zwischen den Tanten am Kaffeetisch ertragen wir sein gefühltes Wissen und seinen erigierten Zeigefinger. Na gut, Kunzes Zeigefinger haben wir nur vor dem inneren Auge gesehen. Aber er war da.

Eine glückliche Fügung hat der deutschen Jugend den Deutschlehrer Herr Kunze erspart. Ein Plattenvertrag nach dem Referendariat hat ihn vom Weg zum Oberstudienrat abgebracht. Von der Attitüde eher nicht. Statt vor Klassensälen trat er dann in Konzertsälen auf. Das war nicht immer schlecht, und die Musik ist ja auch ganz eingängig. Sein größter Hit, „Dein ist mein ganzes Herz“, war und ist Kunzes größter Erfolg.

Eine von Wokeness getriebene Terrortruppe

Kunze war ein kämpferischer Vertreter für mehr Deutsch in der Popmusik. Das ist aller Ehren wert. Mit der Forderung einer „Deutsch-Quote“ erntete er einen Shit ..., pardon, einen Fäkal-Sturm – obwohl die Sprach-Quote in Frankreich sehr gut funktioniert und französische Künstler unterstützt. Der Anteil deutschsprachiger Musik und musikähnlicher Werke im Radio hat sich deutlich erhöht, und das ist oft schön, manchmal auch schmerzhaft. Und die heute sehr weit verbreitete rhythmisch unterlegte Sprechmusik ist ja auch deutsche Sprache.

Die Generation, die das hört, war zum Zeitpunkt der Rechtschreibreform noch nicht mal geboren, aber die Kunze-Fans erinnern sich. Das ist gut so, denn der Meister prangert auch heute, wie in Landau, diese Tat als „Verbrechen“ an. Ganz schlimm findet er auch die Sprachpolizei: Nach seiner Schilderung erlebt er wohl eine Wokeness getriebene Terrortruppe, die ihm, dem Großmeister der Deutschen Sprache, irre Vorschriften machen will.

Man sollte nicht alle raushauen, was einem durch den Kopf geht

Und, jawoll, das musste kommen: Das Gendern geht gar nicht. Und es gibt biologisch-wissenschaftlich gesehen auch nur zwei Geschlechter. Damit hat er bewiesen, dass er den Unterschied von Sex (biologisch) und Gender (sozial) nicht zur Kenntnis nimmt, von uns aber erwartet er, zwischen Wortgeschlecht und dem Geschlecht des Wortgegenstands zu unterscheiden. Insgesamt scheinen seine Gedanken oft wenig differenziert, mit mehr Meinung als Wissen schimpft er auf den „Öko-Einheitsbrei“.

Geradezu peinlich wird es, als Kunze „Die Gedanken sind frei“ umtextet und erklärt, man dürfe nichts mehr sagen, ohne von lauernden Hyänen angefallen zu werden, wenn es nicht „woke“ ist. Ob er will oder nicht, damit schließt er sich den Deppen-Chören an, die auf der Straße lauthals brüllen, dass man nichts mehr sagen dürfe. Diesen Beifall von der (hoffentlich) falschen Seite hat er schon mal bekommen, als er 2015 „Willkommen liebe Mörder“ veröffentlichte, was von fremdenfeindlichen rechten Gruppierungen freudig aufgegriffen wurde. Da gegen verwahrte sich Kunze ausdrücklich. Aber es zeigt, dass er vielleicht nicht alles raushauen sollte, was ihm so durch den Kopf geht.