Der Lockdown schickt die Mannschaftssportler zurück in die Wohn- und Jugendzimmer. „Landau-Land aktiviert Abwehrkräfte!“, meldet Spielervater Andreas Baumann von der Handballspielgemeinschaft mit dem Foto, das D-Jugendspieler Ben beim Heimtraining zeigt. Die Übung: Ball hochwerfen, in die Hände klatschen abwechselnd vor und hinter dem Körper, Ball fangen, Ball hochwerfen. Über Skype ist Ben mit bis zu sieben Mitspielern verbunden. Skype sei das Programm mit der geringsten Anwendungshürde für Eltern, meint Baumann (43), der in einer Branche tätig ist, die genauso unter Corona leidet wie der Amateursport: Bei einer Mannheimer Agentur ist er für die Vermarktung von Künstlern und Entertainment zuständig. Die HSG Landau/Land habe alle Faulpelze in Quarantäne geschickt, sie hielten sich während der Coronapause mit unterschiedlichen Programmen fit, so Baumann. Die D-Jugend habe im November eine vierwöchige Team-Challenge gestartet. Die Jungs haben die Möglichkeit, mit der regelmäßigen Teilnahme am Videotraining und zusätzlich mit Lauf-, Geschicklichkeits- und Kräftigungseinheiten Punkte zu sammeln und sich wöchentlich Bronze, Silber oder Gold zu holen. Ihre Laufleistungen, gefordert werden einmal mindestens drei Kilometer in der Woche, müssen sie mittels einer App beweisen, unter Umständen reicht es, wenn Eltern den Einsatz bezeugen. Am Sonntag ist obendrein ein „Powersunday“ angesetzt: Vom Team werden innerhalb eines Tages 1000 Liegestützen verlangt.