Karlsruhe (dpa/lsw) - Abwehrspieler Daniel Gordon wird am Sonntag beim letzten Saison-Heimspiel des Karlsruher SC gegen den 1. FC Kaiserslautern verabschiedet. Das kündigte der badische Fußball-Zweitligist am Montag an. Der 38 Jahre alte Gordon hatte bereits Anfang des Jahres bekannt gegeben, dass er seine Karriere in diesem Sommer beenden werde. Mit Unterbrechung der Saison 2016/2017, die er beim Ligarivalen SV Sandhausen verbrachte, spielt der Verteidiger seit 2012 in Karlsruhe. Sein Vertrag läuft Ende Juni aus. Nach seiner Zeit als aktiver Spieler will Gordon im Trainerbereich weiterarbeiten.

