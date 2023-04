Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schlagzeuger Tommy Baldu, der Gitarrist Daniel Stelter und die Sängerin Fola Dada trten am Samstag, 9. Juli, 20 Uhr, unter dem Motto „Sound of Silence“ im Ziegeleimuseum von Jockgrim auf.

Baldu und Stelter spielen schon viele Jahre in verschiedenen Konstellationen zusammen. In der Südpfalz konnte man die beiden bereits bei dem legendären Konzert „Spirit of Jockgrim“