Morden und Pistolenduellen spürt das Quartett Barock_Plus in seinem Konzert am Samstag im Landauer Westbahnhof nach. Der Täter sitzt im Publikum.

„Als wir überlegt haben, wie wir ein anderes Konzertformat finden, dachten wir an die vielen True-Crime-Sendungen“, erzählt Anna Rudolph. Die gebürtige Landauerin spielt das Cello im Ensemble Barock_Plus. Dominik Heindl, der Cembalist des Ensembles, kennt sich bestens aus in den dunklen Seiten der Musikgeschichte. In der Musikgeschichte des Barock stößt man auf erstaunlich viele ungeklärte Mordfälle unter Musikern und Komponisten. „Wir haben passende Stücke zu den Fällen gesucht und auch einiges für uns arrangiert“, sagt Rudolph. Das war übrigens gängige Praxis im Barock, beliebte Stücke wurden für alle möglichen Besetzungen arrangiert. Im aktuellen Fall von Barock_Plus für zwei Blockflöten, Cello und Cembalo.

„Wir wollen musikalisch auch die passende Atmosphäre schaffen“, verrät die 36-Jährige. Vor jedem historischen Fall spielt das Ensemble die bekannte Titelmelodie der „Tatort“-Reihe. „Das Publikum soll den Abend genießen, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Und wir lösen gemeinsam mit den Zuschauern einen Mord.“ Zum wohligen Grusel tragen natürlich auch die spannenden Geschichten aus der Zeit des Barock bei, die das Ensemble präsentiert. 2025 erhielt das Ensemble dafür den Bayerischen Kunstförderpreis.

Pistolenduell mit Händel

Man sollte sich von den gepuderten Rosshaarperücken des 17. und 18. Jahrhunderts nicht täuschen lassen. Liebe und Leidenschaft prägten das wilde Leben des erfolgreichen Komponisten Antonio Stradella. Nachdem er mit einer Schülerin durchbrannte, die für ihn ihren bisherigen Geliebten verließ, kam es zu Mordanschlägen. Der zweite Anschlag kostete Stradella das Leben, aufgeklärt wurde der Mord nie. Ebenso wenig der Mord an dem Dichter Bartolomeo Dotti, der es gewagt hatte, die Opern zu kritisieren, die Alessandro Scarlatti für Venedig komponiert hatte. Gab der gekränkte Komponist einen Mord in Auftrag?

Die Spurensuche führt weiter nach Hamburg, wo sich zwei junge aufstrebende Komponisten so sehr stritten, dass sie sich zu einem Pistolenduell verabredeten. Der eine hieß Johann Matheson, der andere Georg Friedrich Händel. Barock_Plus untermalt die aufregende Story mit einer eigens für das Konzert arrangierten Arie aus einer Oper von Matheson.

Baby-Konzert als Erinnerung an eigene Anfänge

„Wir haben dieses Format schon einige Male aufgeführt und es kommt immer sehr gut an“, sagt Rudolph. Für die allererste Aufführung von „Tatort Barock“ in einer Kirche hatte das Ensemble den Eingang mit einem Polizeiabsperrband versehen. Aufgeregte Anrufe aus der Nachbarschaft waren die Folge. Die Cellistin hofft, dass die Anwohner rund um den Westbahnhof entspannter sind. Für Anna Rudolph ist das Konzert dort wie heimkommen. Im Haus am Westbahnhof ging sie als Kind zur musikalischen Früherziehung. Als Erinnerung an diese schöne Zeit spielt Barock_Plus um 15 Uhr „Luft.Spiel“, ein Baby-Konzert für die Kleinsten.

Ihre Schulzeit verbrachte Rudolph in Mannheim, zum Studieren zog sie hinaus in die Welt, unter anderem bis nach Helsinki. An der Nürnberger Musikhochschule fand sich das Ensemble Barock_Plus. „Tabea Wink und Marie Erndl waren bereits als Blockflötenduo unterwegs. Sie suchten noch ein Cello und ein Cembalo. Wir stellten fest, dass es passt, und bewarben uns gleich bei einigen Wettbewerben“, erzählt die Cellistin. Tatsächlich gewannen sie 2023 gleich den ersten Preis beim Göttinger Händel-Wettbewerb. Diese Preise sind wichtig, wenn man sich als Ensemble bei Veranstaltern bewirbt, die einen noch nicht kennen, erzählt Rudolph.

Sie ist mittlerweile in Nürnberg sesshaft geworden, mit einer halben Stelle bei den Nürnberger Symphonikern und zwei kleinen Kindern, die zwei und fünf Jahre alt sind. „Der Kleine will später auch Cello spielen“, sagt die Musikerin. Wichtig seien Disziplin und eine Zielvorstellung. Deshalb arbeitet Barock_Plus bereits zusammen mit einem Regisseur und einer Tänzerin an dem nächsten Konzertformat. Der Titel ist schon gefunden: „Don’t Look Back“. Doch jetzt geht’s erst mal auf Mörderjagd in Landau.

Termin

Am Samstag, 14. März, ist das Ensemble Barock_Plus mit zwei Konzerten im Landauer Westbahnhof zu Gast: Zunächst wird es um 15 Uhr unter dem Titel „Luft.Spiel“ ein Babykonzert für 0 bis 2-Jährige geben, und am Abend um 19 Uhr verwandelt sich die Bühne dann in einen historischen „Tatort Barock“. Karten für beide Konzerte sind im Vorverkauf unter hausamwestbahnhof.de erhältlich.