Eine Heimbilanz von 10:2 Punkten weist der TV Wörth nach seinem 29:27 (15:14)-Sieg gegen die TSG Friesenheim in der Frauenhandball-Oberliga auf. Nach dem 22:20 (45.) verschaffte er sich gestern Abend den entscheidenden Vorteil. Zu Hause ist er ungeschlagen.

Beim 3:4 lag Wörth zum letzten Mal hinten. Noch ließ Friesenheim sich nicht abschütteln, Lara Schneider erzielte das 9:9 (17.) und das 14:14 (29.), Lucy Sulta das 19:19 (41.) für die Gäste. Mit 6:4, 12:9 und 18:15 hatten die Wörtherinnen geführt. Jennifer Berie mit ihrem vierten Tor zum 23:20, Kim-Julia Mayer, die danach noch zwei Zeitstrafen bekam, mit dem 24:20 und Marie Höflich mit ihrem einzigen Treffer (25:20) brachten Ruhe in das Wörther Spiel. Johanna Schlemilch konnte die Führung mit ihrem dritten verwandelten Siebenmeter weiter ausbauen, das 28:22 (53.). Die Gäste warfen in den letzten 100 Sekunden noch zwei Tore.

Schlemilch (7/3), Lara Pfirrmann (5/2), Berie und Sanja Oser waren die stärksten Schützinnen des TV Wörth, der die Meisterschaft auf Rang sechs am 8. Januar bei den SF Budenheim fortsetzt.

Landau/Land wieder Zweiter

In der Pfalzliga hat sich die HSG Landau/Land von ihrem Zwischentief gelöst. Der Aufsteiger geht nach seinem 26:16 (13:9)-Sieg gegen die HSG Trifels als Tabellenzweiter hinter der TSG Haßloch ins neue Jahr. Haßloch ließ im Topspiel den TuS Heiligenstein abblitzen: 30:23.

Olga Roth mit neun und Sarah Bach mit sechs Toren waren gestern die erfolgreichsten Landauer Schützinnen. Der erste Vorstoß gelang zwischen der 26. und 35. Minute. Tamara Calisir erzielte das 11:9, nach der Pause trafen Olga Roth und Lenna Schmid noch jeweils zweimal bis zum 17:9 (35.). In den letzten 20 Minuten, Landau rückte von 18:12 auf 22:12 vor, gab es sieben Siebenmeter und drei Zeitstrafen. Kim Münster verwandelte fünf Siebenmeter und kam so als erfolgreichste Trifels-Schützin auf 7/5 Tore. Landau/Land setzt die Runde planmäßig am 9. Januar in Mundenheim fort, der Tabellensechste Trifels erwartet den Spitzenreiter.