Nach einem Sieg und einer Niederlage trifft Basketball-Weltmeister Deutschland in der EM-Qualifikation nun zweimal auf Schweden. Es ist die erste Bewährungsprobe für den neuen Bundestrainer.

Hagen (dpa) - Der neue Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru feiert sein Heimdebüt in Heidelberg. Wie der Deutsche Basketball Bund mitteilte, trifft Weltmeister Deutschland am 25. November (19.30 Uhr) im SNP dome im Rahmen der Europameisterschafts-Qualifikation auf Schweden. Bereits drei Tage zuvor steht der 45 Jahre alte Nachfolger von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert beim Spiel in Schweden erstmals an der Seitenlinie. In der EM-Qualifikation war die deutsche Mannschaft schon im Februar mit einem Sieg gegen Montenegro und einer Niederlage in Bulgarien gestartet.