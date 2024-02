Der 1. FC Heidenheim bangt nach dem Unentschieden beim 1. FC Union Berlin um zwei seiner Stammkräfte. Torschütze Jan-Niklas Beste und Mittelfeldspieler Lennard Maloney mussten am Samstag angeschlagen ausgewechselt werden. Beste griff sich nach seinem Treffer zum 2:2-Endstand an den Oberschenkel und musste in der 72. Minute ausgewechselt werden. Maloney hatte sich das Knie verdreht und wurde in der 83. Minute aus dem Spiel genommen.

Berlin (dpa) - Heidenheims Trainer Frank Schmidt konnte kurz nach dem Spiel noch keine Diagnose oder gar eine möglicherweise drohende Ausfallzeit verkünden, bestätigte aber die Blessuren. Heidenheim spielt am kommenden Samstag in der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt.

Informationen zum Spiel auf Bundesliga-Homepage