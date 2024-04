Mittelfeldspieler Lennard Maloney vom 1. FC Heidenheim hat in der Partie gegen RB Leipzig (1:2) am Samstag eine Kapselzerrung an der rechten Schulter erlitten. Das gab der schwäbische Fußball-Bundesligist nach einer MRT-Untersuchung am Montag bekannt. Wann der 24-Jährige ins Training und den Spielbetrieb zurückkehrt, sei noch offen. Maloney war kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit mit Gegenspieler Xavi Simons zusammengeprallt und hatte sich dabei kurzzeitig die Schulter ausgekugelt.

Heidenheim (dpa/lsw) - Die Heidenheimer treten am kommenden Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) bei Mitaufsteiger und Tabellenschlusslicht SV Darmstadt 98 an.

Kader 1. FC Heidenheim

Bundesliga-Tabelle