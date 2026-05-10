Am letzten Bundesligaspieltag kommt es zu einem Novum: Erstmals überhaupt gehen die drei Tabellenletzten punktgleich ins Saisonfinale. Heidenheim kann es noch auf den Relegationsrang schaffen.

Köln (dpa) - Erleichtert klatschte Heidenheims Trainer Frank Schmidt seine Spieler nach dem wichtigen Sieg beim 1. FC Köln ab. Minuten später schwor er das Team im Kreis auf das ultimative Herzschlagfinale im Abstiegskampf am nächsten Samstag ein. Nach dem 3:1 (2:1) der Heidenheimer lebt die Hoffnung auf das Wunder von der Ostalb mehr denn je. In der Fußball-Bundesliga gehen erstmals überhaupt die letzten drei Teams der Tabelle punktgleich in den 34. Spieltag.

Tore von Jan Schöppner (8. Minute, 72.) und Arijon Ibrahimovic (28.) machten den ersten Auswärtssieg der Heidenheimer seit fast einem halben Jahr perfekt und hielten den Glauben an die wundersame Rettung am Leben.

«Auf jeden Fall eine Wiederauferstehung»

Heidenheim-Coach Frank Schmidt bastelt weiter am Wunder. Foto: Ulrich Hufnagel/dpa

«Das ist wirklich unglaublich. Also wenn ich zurückdenke an die Zeit vor Ostern, da hat keiner mehr auf uns gewettet. Wir intern haben immer dran geglaubt, dass wir das nochmal schaffen können, dass wir nochmal rankommen können», sagte Heidenheims Geschäftsführer Holger Sanwald bei DAZN. «Die Leistung war auch heute wieder wirklich klasse. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft.» Ein Freund habe ihm gesagt, das sei ja die größte Wiederauferstehung seit Jesus. «Na ja, es ist auf jeden Fall eine Wiederauferstehung.»

Auch der Doppeltorschütze Schöppner freute sich über den Sieg: «Ich denke schon, dass es der wichtigste Dreier war. Viele hatten uns ab einem gewissen Zeitpunkt abgeschrieben. Aber dann sind wir in einen Flow reingekommen.»

Das Team von Trainer Frank Schmidt, das seit Monaten Schlusslicht der Bundesliga war, nutzte die Niederlagen des Drittletzten Wolfsburg (0:1 gegen Bayern) und des neuen Letzten St. Pauli (1:2 in Leipzig) und zog nach Punkten (26) gleich. Vor dem abschließenden Saisonspiel gegen Mainz trennt nur noch das Torverhältnis Heidenheim (-29) von Wolfsburg (-26), das sich mit St. Pauli (-29) direkt duelliert. Die Kölner, für die Marius Bülter (10.) traf, waren schon vor Spielbeginn gerettet.

Heidenheim-Coach Frank Schmidt bastelt weiter am Wunder. Foto: Ulrich Hufnagel/dpa

Die Gäste gingen mutig in die Partie, die sie unbedingt gewinnen mussten. «Und jetzt mal ehrlich, was haben wir noch zu verlieren seit Wochen? Gar nichts. Wir haben auch jetzt nichts zu verlieren. Wir sind immer noch Achtzehnter», hatte Heidenheims Trainer Schmidt vor dem Spiel bei DAZN gesagt. An den vergangenen sechs Spieltagen hatte sein Team sieben Punkte auf die Konkurrenz aufgeholt. Nach dem Sieg in Köln zogen die Heidenheimer in der Tabelle wegen der mehr erzielten Tore am FC St. Pauli vorbei auf Platz 17.

Pfiffe für allzu sorglose Kölner

Die Kölner gingen angesichts ihrer Rettung sorglos die Partie an. Stamm-Innenverteidiger Jahmai Simpson-Pusey war am Morgen zu spät zum Anschwitzen gekommen und daraufhin von Kölns Trainer René Wagner aus dem Kader gestrichen worden.

«Wir haben die ganze Woche darüber gesprochen, dass das Spiel für uns wichtig ist und da müssen wir Haltung zeigen und wenn Spieler dann morgens zu spät kommt, dann muss es Konsequenzen geben. Das muss die Mannschaft zu spüren bekommen», befand Wagner, der in den kommenden Tagen zur Dauerlösung auf dem Trainerposten bestätigt werden soll. Der 37-Jährige war im März nach der Trennung von Lukas Kwasniok vom Co- zum Interimstrainer aufgestiegen.

Torwartwechsel bei Heidenheim wird belohnt

Ohne Simpson-Pusey fehlte gerade in der Anfangsphase noch die Ordnung in der Kölner Hintermannschaft. Cenk Özkacar patzte vor der Heidenheimer Führung gleich zweimal derb und folgenschwer. Nach dem Kopfballtreffer von Mittelfeldspieler Schöppner glich der FC allerdings postwendend aus. Bei Bülters strammen Schuss aus spitzem Winkel war Frank Feller im Heidenheimer Tor machtlos. FCH-Coach Schmidt hatte den 22-Jährigen vor dem Spiel überraschend zur neuen Nummer eins befördert und den beim 3:3 beim FC Bayern schwachen Diant Ramaj auf die Bank gesetzt.

«Da gibt es nicht diesen einen Grund», sagte Schmidt zu seinem Torwartwechsel. Feller hatte sich vor der Saison schwer am Knie verletzt, war monatelang ausgefallen und sich zuletzt im Training laut Schmidt wieder auf ein «absolutes Toplevel» gebracht. Feller würde auch im Fall der Relegationsspiele im Tor bleiben, stellte Schmidt klar.

Doppeltorschütze Schöppner macht den Deckel drauf

Die wurden noch in der ersten Halbzeit durch Ibrahimovics erneute Führung wieder wahrscheinlicher. Auch beim 2:1 der Gäste sah die Kölner Abwehr schlecht aus. Heidenheim blieb gegen den sorglosen FC spielbestimmend, agierte teilweise aber zu umständlich und verpasste noch vor der Pause das durchaus mögliche dritte Tor in gleich mehreren Situationen. Pfiffe der Kölner Fans zur Pause waren die Konsequenz.

Im zweiten Durchgang wirkten die Rheinländer zunächst entschlossener und spielten offensiver, was den Gästen Raum zum Kontern gab. Auch der wurde allerdings nur unzureichend genutzt. Erst knapp zwanzig Minuten vor dem Ende machte Schöppner endgültig den Deckel drauf.