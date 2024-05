Bundesligist Heidenheim bedient sich beim Überraschungsteam aus Ulm und schnappt sich dessen Offensiv-Ass. Scienza ist bereits der sechste Neuzugang der Heidenheimer.

Heidenheim (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim hat Offensivspieler Léo Scienza vom SSV Ulm 1846 verpflichtet. Der gebürtige Brasilianer erhält auf der Ostalb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Scienza sei eine «der großen Entdeckungen der diesjährigen Drittliga-Saison» gewesen, sagte Heidenheims Sportchef Robert Strauß in einer Clubmitteilung vom Donnerstag. «Er hatte maßgeblichen Anteil am Erfolg seiner aktuellen Mannschaft und bringt nun eine neue Komponente in unser Offensivspiel ein.»

Scienza war mit den Ulmern in der vergangenen Spielzeit der direkte Durchmarsch von der Regionalliga in die Zweite Liga gelungen. Der 25-Jährige kam dabei auf zwölf Tore und 15 Vorlagen. Er ist nach Julian Niehues (1. FC Kaiserslautern), Luca Kerber (1. FC Saarbrücken), Sirlord Conteh (SC Paderborn), Mathias Honsak (SV Darmstadt 98) und Maximilian Breunig (SC Freiburg II) bereits der sechste Heidenheimer Neuzugang.

