Der dritte externe Neuzugang des FCH steht fest: Vom Zweitligisten SC Paderborn kommt Sirlord Conteh nach Heidenheim. Der Offensivspieler erhält einen Vertrag bis 2027.

Heidenheim (dpa) - Der 1. FC Heidenheim hat Sirlord Conteh vom Fußball-Zweitligisten SC Paderborn verpflichtet. Der 27 Jahre alte Offensivspieler erhielt einen ab Sommer gültigen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, wie die Heidenheimer am Montag mitteilten. Über die Transfermodalitäten sei Stillschweigen vereinbart worden.

«Sirlord Conteh ist ein sehr interessanter Spieler, der insbesondere durch seine außergewöhnliche Schnelligkeit besticht. Wir sind davon überzeugt, dass er durch seine Spielweise eine Bereicherung für uns sein wird», sagte Robert Strauß, Bereichsleiter Sport beim FCH.

Conteh, der in dieser Saison in 31 Liga-Spielen sechs Scorerpunkte vorzuweisen hat, ist der dritte Neuzugang der Heidenheimer, die dem Klassenerhalt am Sonntag einen großen Schritt näherkamen. Dank des 1:0-Erfolgs beim dadurch abgestiegenen Tabellenletzten SV Darmstadt 98 ist ein Abstieg aus der Bundesliga nur noch theoretisch möglich.

