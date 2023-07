Natz-Schabs (dpa/lsw) - Aufsteiger 1. FC Heidenheim hat im ersten Testspiel in Vorbereitung auf die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga einen Kantersieg gefeiert. Das Team von Trainer Frank Schmidt kam am Mittwoch im Trainingslager in Südtirol gegen eine Regionalauswahl zu einem 12:0 (6:0). Thomas Keller eröffnete in der 9. Minute den Torreigen. Danach trafen Eren Dinkci (12./18.), Jan-Niklas Beste (15./Handelfmeter), Adrian Beck (16.), Tim Kleindienst (21.), Florian Pick (50.), Denis Thomalla (62./87.), Stefan Schimmer (65./89.) und Marvin Pieringer (81./Foulelfmeter).