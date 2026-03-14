Drei Clubs aus Baden-Württemberg haben Heimspiele, nur der 1. FC Heidenheim ist auswärts gefordert.

Stuttgart (dpa) - Zwischen ihren Einsätzen in der Europa League sind der VfB Stuttgart und der SC Freiburg am Sonntag noch im Alltag der Fußball-Bundesliga gefordert. Im Kampf um die Königsklasse beschließen die Schwaben den 26. Spieltag gegen RB Leipzig (19.30 Uhr/ DAZN), der Sport-Club trifft ebenfalls daheim auf den 1. FC Union Berlin (17.30 Uhr/DAZN).

Als Favorit geht die TSG Hoffenheim bereits am Samstag (15.30 Uhr) in das Duell mit dem abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg. Für die Kraichgauer geht es um die Champions-League-Teilnahme.

Am anderen Ende der Tabelle steht der 1. FC Heidenheim, der zeitgleich bei Eintracht Frankfurt gefordert ist. Der Rückstand auf Relegationsplatz 16 beträgt aber bereits zehn Zähler.