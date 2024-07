Gegen unterklassige Gegner sammelt der 1. FC Heidenheim Selbstvertrauen vor der neuen Saison. Der erste Härtetest wartet aber schon am Mittwoch im Trainingslager.

Gmünd (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim hat in der Vorbereitung auf die neue Saison den sechsten deutlichen Sieg gegen einen unterklassigen Gegner nacheinander eingefahren. Beim 1. FC Normannia Gmünd aus der Oberliga setzte sich das Team von Trainer Frank Schmidt mit 4:0 (2:0) durch.

Erfolgreich waren in der ersten Halbzeit die beiden Neuzugänge Paul Wanner (21. Minute) und Luca Kerber (25.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Jan Schöppner nach knapp einer Stunde und Christopher Negele (89.). Der erste echte Gradmesser steht am Mittwoch im Trainingslager in Mils/Tirol gegen den italienischen Erstliga-Aufsteiger Parma Calcio auf dem Programm.