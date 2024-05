Der schwäbische Bundesligist Heidenheim verpflichtet einen Offensivmann aus der Reserve der Badener. Für ihn gehe «ein großer Traum in Erfüllung», sagt der 23-Jährige.

Heidenheim (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim hat Mittelstürmer Maximilian Breunig von der Drittliga-Mannschaft des SC Freiburg verpflichtet. Der Offensivmann kommt im Sommer ablösefrei auf die Ostalb und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Mit der Unterschrift gehe für ihn «ein großer Traum in Erfüllung», sagte der 23-Jährige in einer Mitteilung des FCH vom Donnerstag. In der laufenden Saison erzielte Breunig bislang elf Tore für den SC Freiburg II. Bei den Profis der Badener kam er auf insgesamt vier Kurzeinsätze.

