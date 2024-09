In der letzten Saison holte der 1. FC Heidenheim bei Borussia Dortmund den ersten Bundesliga-Punkt seiner Vereinsgeschichte. Nun reist er sogar als Spitzenreiter an - und gibt sich doch bescheiden.

Heidenheim (dpa/lsw) - Der 1. FC Heidenheim hofft im Auswärtsspiel gegen Borussia Dortmund auf eine Wiederholung der Überraschung aus der Vorsaison. «Wir wollen versuchen, wieder das Unmögliche möglich zu machen», sagte Trainer Frank Schmidt vor der Partie am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim Champions-League-Teilnehmer.

In der vergangenen Saison trat der damalige Aufsteiger FCH am dritten Spieltag in Dortmund an und holte beim 2:2 nach 0:2-Rückstand den ersten Bundesliga-Punkt seiner Vereinsgeschichte. Am Ende der Spielzeit wurde Heidenheim Achter und nimmt nun an der Conference League teil.

Keine Bedeutung für Schmidt hat offenbar der Umstand, dass seine Mannschaft dieses Mal nach zwei Siegen in zwei Liga-Spielen als Spitzenreiter ins Ruhrgebiet kommt. «Es geht für uns immer noch pur um den Klassenerhalt», meinte er. «Es ist eine Aufgabe, die alles von uns abfordert.» Die Gastgeber mit ihrem neuen Trainer Nuri Sahin sieht er als klaren Favorit.

Der 50-Jährige warnte seine Fußballprofis besonders vor den schnellen Offensivspielern des BVB wie Maximilian Beier oder Donyell Malen. Zudem soll bei den Dortmundern erstmals Mittelstürmer und Neuzugang Serhou Guirassy nach einer Knieverletzung im Kader stehen. Heidenheim kann in Bestbesetzung antreten. Auch der in der vergangenen Woche noch unter Rückenproblemen leidende Mittelfeldspieler Lennard Maloney soll wieder dabei sein.