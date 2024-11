Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim will den bisher zwei Siegen auf europäischer Ebene einen weiteren erfolgreichen Auftritt bei Heart of Midlothian in Schottland folgen lassen.

Edinburgh (dpa) - Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim hofft im Spiel der Conference League am Donnerstag (21.00 Uhr/ RTL) bei Heart of Midlothian auf einen weiteren Erfolg. Nach bisher sechs Punkten aus zwei Spielen in der Liga-Phase würde der FCH mit einem weiteren Sieg gegen den schottischen Club der K.o.-Runde ein großes Stück näherkommen.

Trainer Frank Schmidt erklärte einen Tag vor dem Spiel, dass alle FCH-Profis fit seien. Zudem deutete er an, dass er angesichts vieler englischer Wochen mit hoher körperlicher Belastung wieder personell rotieren lassen wird.

Nach einem guten Saisonstart schieden die Heidenheimer zuletzt allerdings gegen den Zweitligisten Hertha BSC aus dem DFB-Pokal aus und verloren beim Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel. Im Tynecastle Park von Edinburgh wird die Mannschaft von Schmidt daher eine Leistungssteigerung brauchen, um erfolgreich zu sein.