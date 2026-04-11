Der 1. FC Heidenheim will gegen Berlin seine lange Sieglos-Serie beenden. Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg sind erst am Sonntagabend gefordert.

Heidenheim (dpa/lsw) - Der 1. FC Heidenheim hofft im Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin ein weiteres Mal auf das Ende seiner langen Sieglos-Serie. Es sei schwer zu ertragen, seit mehr als vier Monaten nicht mehr gewonnen zu haben, sagte Trainer Frank Schmidt vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Während sich die Heidenheimer bereits auf den drohenden Abstieg aus der Fußball-Bundesliga eingestellt haben, kämpfen der VfB Stuttgart und der SC Freiburg noch um wichtige Punkte für erneute Europapokal-Teilnahmen.

Für den VfB steht im Rennen um die Champions-League-Plätze am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) das Traditionsduell mit dem Hamburger SV an. Freiburg ist zum Abschluss des 29. Spieltags zwei Stunden später bei Mainz 05 zu Gast.