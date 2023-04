Vorstandschef Holger Sanwald vom 1. FC Heidenheim geht voller Zuversicht in den Saisonendspurt der 2. Fußball-Bundesliga. «Natürlich würden wir uns diesen Traum gerne erfüllen», sagte der 55-Jährige der Deutschen Presse-Agentur über einen möglichen Aufstieg der Schwaben, die fünf Spieltage vor Schluss Tabellenzweiter sind.

Heidenheim (dpa) - «Wir haben gute Chancen, zumindest schon mal in den Top 3 zu landen und dafür werden wir in den verbleibenden Spielen alles tun», sagte Sanwald, der gemeinsam mit Trainer Frank Schmidt seit vielen Jahren beim FCH vorangeht. «Ich habe hier als Verantwortlicher in der Landesliga angefangen, Frank kam als Spieler in der Verbandsliga dazu. Das ist eine Lebenschance für uns jetzt. Der Aufstieg in die Bundesliga wäre wirklich eine fantastische nächste Etappe auf unserer Reise. Aber auch so ist es schon eine herausragende Saison.»

57 Punkte haben die Heidenheimer bisher gesammelt - und damit schon zwei mehr als in der kompletten Spielzeit 2019/2020, in der sie den erstmaligen Bundesliga-Aufstieg erst in der Relegation gegen Werder Bremen verpasst hatten. «Ich gehe davon aus, dass der HSV und wir um den zweiten Platz kämpfen werden», sagte Sanwald. «Das ist ein Kampf David gegen Goliath. Aber wir fühlen uns pudelwohl in dieser Rolle - schon seit Jahren.»

Auch ein erneuter Einzug in die Relegation wäre aus Sanwalds Sicht ein Erfolg. Dort könnte es womöglich zum schwäbischen Duell mit dem VfB Stuttgart kommen, der in der Ersten Liga aktuell Tabellen-16. ist. «Der VfB wäre aber keine Zusatzmotivation für uns, nur ein möglicher Gegner», betonte der Heidenheimer Clubchef.

