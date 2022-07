Der deutsche Basketball-Profi Phillipp Heyden vom Bundesligisten MLP Academics Heidelberg hat seine Karriere beendet. Der 33-Jährige erhielt bei den Heidelbergern keinen neuen Vertrag, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. Heyden spielte für verschiedene Clubs in der Basketball-Bundesliga (BBL) und absolvierte 221 Partien im Oberhaus. Nach Heidelberg wechselte er 2018 und war dort auch Kapitän. In der vergangenen Saison war der Center aber nur noch Ergänzungsspieler. Er kam auf durchschnittlich etwas mehr als sieben Minuten Einsatzzeit und erzielte 2,4 Punkte pro Partie.

Heidelberg (dpa/lsw) - Vereinsmitteilung