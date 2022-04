Basketball-Bundesligist MLP Academics Heidelberg und Trainer Branislav Ignjatovic gehen nach dieser Saison getrennte Wege. Die Entscheidung, den Vertrag des Serben nach acht Jahren nicht mehr zu verlängern, sei im Gesellschafterkreis einstimmig beschlossen worden, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Vereinsmitteilung. Demnach sei die sportliche Leitung im Hinblick auf strategische Weichenstellungen zu der Überzeugung gelangt, dass neue Wege und ein neuer Impuls auf der Trainerbank erforderlich seien. Unter Ignjatovic stieg der aktuell Tabellen-14. in der Vorsaison in die Bundesliga auf.

Heidelberg (dpa/lsw) - Vereinsmitteilung