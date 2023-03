Die Stadt Heidelberg will sich um den Titel als Europäische Kulturhauptstadt bewerben. Als Projektleiter wurde Peter Spuhler ernannt, der 2001 als Generalintendant am Badischen Staatstheater in Karlsruhe gefeuert wurde.

Wie die Stadt mitteilt ist seine Stabstelle im Dezernat von Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) angesiedelt. Ein Jahr für die Bewerbung wurde nicht genannt. Möglich ist das frühestens 2034, da bis dahin alle Länder, aus denen Bewerbungen kommen können, bereits festgelegt sind.

Die Stadt sehe in der Kultur eine Keimzelle der Stadtentwicklung, daher starte der Bewerbungsprozess so früh. Mit Spuhler habe als Kopf der Bewegung man „einen ausgewiesenen Kenner der Kulturszene – lokal wie international – gewinnen“ können, teilt die Stadt mit. Spuhler sei „in Heidelberg noch in bester Erinnerung“. Vor seiner Berufung in Karlsruhe hatte er von 2005 bis 2011 das Heidelberger Stadttheater und das Orchester geleitet und auch die Sanierung des Hauses begleitet. In Karlsruhe allerdings war er wegen seines cholerischen Führungsstils heftig kritisiert worden.

Zu seiner neuen Aufgabe sagt Spuhler, den Bewerbungsprozess schon als einen Teil des Ziels zu begreifen. Er kündigte an mit vielen Menschen sprechen und sie um ihre Ideen bitten zu wollen.