Der Sommer kommt in Fahrt, am Samstag sind bis zu 35 Grad möglich. Allerdings kündigt sich auch schon wieder Regen an.

Stuttgart (dpa/lsw) - Es wird heiß in Baden-Württemberg: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) könnte am Samstag zwischen Karlsruhe und Mannheim die 35-Grad-Marke geknackt werden. Aber auch weiter südlich werden verbreitet mehr als 30 Grad erwartet, wie ein DWD-Meteorologe erklärte. Es könne der bisher heißeste Tag des Jahres werden.

Hitzewarnung

Für den Südosten rechnen die Wetterexperten für das Wochenende mit 27 bis 30 Grad, für den Nordwesten mit 29 bis 33 Grad. Für weite Teile des Bundeslandes wurden Hitzewarnungen ausgesprochen - mit Verhaltenstipps. «Man soll mittags und nachmittags nicht unbedingt mehrere Stunden draußen sein, Sonnenschutz nicht vergessen und etwa viel trinken», erklärte der Experte.

Keine Hitzewelle

Eine Hitzewelle prognostizieren die Meteorologen aber nicht. Schon am Sonntag kündige sich von Westen eine Kaltfront an, sagte der Experte. Es komme verbreitet zu Schauern und Gewittern. Lokal seien auch Unwetter mit Starkregen und Sturmböen möglich. Die ersten Tropfen werden schon für den Mittag erwartet. Sonntagabend werde es dann in weiten Teilen Baden-Württembergs regnerisch sein.

Doch auch die Regenfront halte sich nicht lange, sagte der DWD-Meteorologe. Montag gebe es zwar noch einzelne Schauer und es werde kühler, aber ab Dienstag werde es heiter bis wolkig - bei um die 25 Grad. Der Sommer bleibe abwechslungsreich.