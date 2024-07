Die Menschen in Baden-Württemberg können sich über richtig viel Sonne freuen. Allerdings kündigen sich bereits wieder Gewitter an. Auch Unwetter sind möglich.

Stuttgart (dpa/lsw) - In Waghäusel-Kirrlach ist die Temperatur heute bis auf 33,9 Grad geklettert - dies war nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein Tagesrekord: In keinem anderen Ort in Deutschland war es bisherigen Daten zufolge heute so heiß. Der bislang heißeste Tag in Baden-Württemberg war es aber nicht. Der DWD hatte es für möglich gehalten, dass der bisherige Höchstwert überschritten wird.

Höchstwert liegt bei 34,8 Grad

Der Jahreshöchstwert in Baden-Württemberg von 34,8 Grad bleibt damit aller Voraussicht nach weiter aktuell. Gemessen wurde er am 29. Juni an der Station Obersulm-Willsbach (Kreis Heilbronn). Am 9. Juli wurde nach Angaben des Meteorologen für diesen Monat ein Höchstwert von 34,3 Grad gemessen, ebenfalls an der Station Waghäusel-Kirrlach.

Kaltfront rückt an - Unwetter möglich

Mit der Hitze steigt auch das Gewitter-Risiko. «Die in Baden-Württemberg liegende schwülwarme Luft wird im Tagesverlauf des Sonntags im Vorfeld einer heranrückenden Kaltfront zunehmend labilisiert», teilte der DWD am Abend mit. Ab Sonntagmittag nehme die Gewittergefahr landesweit zu. Mit den Gewittern könne es Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde geben sowie Hagel und Windböen bis zu 60 Stundenkilometer.

Am Abend seien vom Hochrhein über Oberschwaben und die Schwäbische Alb bis zur Frankenhöhe örtlich Unwetter möglich - mit Regenmengen um 40 Liter pro Quadratmeter. Die Temperaturen sinken leicht mit Höchstwerten von 22 Grad im Bergland und 27 Grad im Nordosten.