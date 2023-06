Der größte deutsche Hersteller von Handfeuerwaffen, Heckler & Koch aus dem Schwarzwald, lädt am Dienstag (10 Uhr) seine Aktionäre zur Hauptversammlung. In der zu einem Veranstaltungszentrum umgebauten ehemaligen Pulverfabrik in Rottweil wird Konzernchef Jens Bodo Koch vor den Anteilseignern über das vergangene Jahr berichten und einen Blick nach vorne wagen.

Oberndorf/Rottweil (dpa) - Zudem gibt das Unternehmen Zahlen für das erste Quartal dieses Jahres bekannt. Die dürften aller Voraussicht nach positiv ausfallen, schließlich ist die Nachfrage nach Rüstungsgütern vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges weiterhin hoch.

Im vergangenen Jahr verzeichnete die Waffenschmiede, die ihr Stammwerk in Oberndorf am Neckar hat und insgesamt rund 1100 Menschen beschäftigt, Zuwächse. Das Unternehmen, das noch vor wenigen Jahren schwer angeschlagen war, steigerte den Gewinn um mehr als das Doppelte auf 50,6 Millionen Euro. Der Umsatz lag bei 305,1 Millionen Euro und damit 5,1 Prozent höher als 2021. Im vergangenen Jahr hatte sich der gesunkene Dollarkurs positiv ausgewirkt für H&K, dieser Effekt fällt in diesem Jahr bisher weg.