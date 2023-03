Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lange hing es in der Kunsthalle Karlsruhe, nun soll es in die USA: Das von den Nazis geraubte Gemälde „Geschwister“ des Expressionisten Erich Heckel soll an die Erben des jüdischen Besitzers zurückgegeben werden. Die erforderlichen Schritte würden umgehend eingeleitet, teilte das Kunstministerium Baden-Württemberg am Dienstag mit.

Vorausgegangen war ein jahrelanger Streit um das Gemälde. Jetzt reagiert das Land mit seiner Entscheidung auf die Einschätzung der beratenden Limbach-Kommission für NS-Raubgut,