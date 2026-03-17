Mit der frechen Inklusionskomödie „Die Goldfische“ nach dem gleichnamigen Kinoerfolg gastiert Die Comödie aus Dresden bis Ende März im Kammertheater in Karlsruhe.

1,2 Mio Euro Schwarzgeld und ein Hecht im Goldfischteich. Aus dieser Grundkonstellation schlägt das Stück „Die Goldfische“, das auf den gleichnamigen Kinofilm von 2019 zurückgeht, muntere Funken. Ein Krankenhausbett, ein Tisch, ein paar Stühle und ein paar verschiebbare Wände, mehr braucht die Inszenierung aus Dresden nicht als Rahmen.

Banker Oliver, der sich selbst lieber Portfoliomanager nennt, hat nicht nur seinen Maserati geschrottet, sondern auch seinen Körper. Er wird für den Rest seines Lebens auf den Rollstuhl angewiesen sein. Schön böse wird vorgeführt, wie Olivers bisheriges Umfeld reagiert. Sein schnöseliger Chef spricht von Vertragsende. Seine bisherige Freundin, Typ Trophy Wife mit sehr langen Beinen in einem sehr kurzen Kleidchen, verabschiedet sich eilig, um ihre Karriere künftig in Singapur fortzusetzen. Und der Kollege jammert, weil er mit Schwarzgeld an der deutsch-schweizerischen Grenze erwischt wurde.

Szene aus den »Goldfischen«. Foto: Robert Jentzsch/oho

Alexander Wipprecht gelingt es, dem scheinbar typischen Banker Oliver sympathische Züge zu verleihen. Immerhin wurde ihm gerade der Boden seiner Existenz unter den Füßen weggezogen. Er kämpft, bewaffnet mit dem Laptop, um seinen letzten Kunden. Leider gibt es in der Reha-Einrichtung kaum brauchbares Internet, außer in der Wohngruppe für Menschen mit Behinderung, den Goldfischen. Hier trifft der Banker im Rollstuhl auf die überdrehte Magda, die freche Franzi mit Down-Syndrom und den autistischen Rainman. Der wird durch den kleinwüchsigen Schauspieler Sascha Schicht mit hintergründiger Ironie dargestellt. Seine trockenen Einwürfe kommen genau auf den Punkt. Claudia Carus besticht als erblindete Magda, die sich nicht zurückzieht, sondern es handgreiflich krachen lässt. Und Luisa Wöllisch spielte die Franzi schon im Kinofilm „Die Goldfische“ und reizt ihre Rolle herrlich aus. Schwupp, ist Olivers Handy gekidnappt, fürs Kaffee holen lässt sie sich fürstlich bezahlen.

Laura hat ihre erste Stelle als Betreuerin bei den „Goldfischen“ und will sich einbringen. Sie will die Gruppe mit netten Spielchen bespaßen, die hat aber andere Vorstellungen von Spaß. Der Goldfisch, den sie der Gruppe mitbringt, überlebt das keine fünf Minuten. Mit einem Banker will Gutmensch Laura nichts zu tun haben. Dorothee Kahler überzeugt als junge Frau, die alles richtig machen will, was ihr absolut niemand dankt. Immerhin scheint sich zwischen ihr und Oliver etwas anzubahnen, vor allem, als er die Gruppe zu einem Ausflug in die Schweiz einlädt. Natürlich nicht ohne Hintergedanken, wie soll er sonst zu seinem Schwarzgeld in Zürich kommen?

Szene aus den »Goldfischen«. Foto: Robert Jentzsch/oho

Der äußerst wandlungsfähige Benjamin Kornfeld spielt unter anderem den Pfleger Eddie, dem er einen 80er-Jahre-Charme verleiht.

Eddie fährt den Kleinbus in die Schweiz, kriegt Olivers Plan spitz und erinnert sich an seine kleinkriminellen Talente. Franzi will in Zürich glamourös shoppen, Laura ist beleidigt, Magda schlägt Eddie nieder, und damit fängt das Chaos erst an. Umwerfend komisch und mit perfektem Timing macht das Ensemble aus Olivers schönem Plan die komplette Katastrophe. Wenigstens kommt Franzi in der Edelboutique auf ihre, von Oliver bezahlten, Kosten, und legt zusammen mit der grandios gespielten Karikatur einer zickigen Edelboutique-Verkäuferin eine flotte Choreo aufs Parkett.

Szene aus den »Goldfischen«. Foto: Robert Jentzsch/oho

Geld weg, Laura weg, nur der Rollstuhl ist noch da. Doch dann hat ausgerechnet die strenge Frau Zschetzsche, von Kati Grasse als archetypische Leiterin einer Rehaeinrichtung angelegt, die rettende Idee. Nie wieder schlechtes Kantinenessen, nie wieder Anträge schreiben! Stattdessen bieten „Die Goldfische“ garantiert unkontrollierte Geldschmuggelfahrten an. Nun müssen Oliver und die anderen Goldfische nur noch Laura ins Team holen …

Info

„Die Goldfische“ laufen bis zum 29. März im K1, www.kammertheater-karlsruhe.de

