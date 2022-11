Wiesloch (dpa) - Aus noch unbekannten Gründen ist die Wand eines Wohnhauses in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) eingestürzt. Die Bewohner konnten das Haus am Mittwochmorgen rechtzeitig verlassen und es wurde niemand verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Straße, in der das Haus steht, war zunächst gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet. Bushaltestellen, die sich in der Straße befinden, konnten laut Polizei nicht angefahren werden.

PM der Polizei