Rauchmelder-Check mit Folgen: In einer Asylunterkunft stößt ein Hausmeister auf ein geheimes Drogenversteck. Was die Polizei bei der Durchsuchung noch alles findet.

Kirchheim unter Teck (dpa/lsw) - Bei der Begutachtung der Rauchmelder in einer Asylunterkunft hat ein Hausmeister in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) in der Deckenplatte Drogen gefunden. Ein 21-jähriger Mann ist daraufhin in Untersuchungshaft gekommen, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen mitteilten. Bei der Durchsuchung des Zimmers des Mannes und des Flurs fanden die Beamten demnach Bargeld sowie Haschisch, Ecstasy-Tabletten und zahlreiche verschreibungspflichtige Medikamente.

Die Polizei nahm den Mann bereits am Mittwoch fest. Ein Richter erließ anschließend Haftbefehl wegen Drogenhandels gegen den 21-Jährigen.