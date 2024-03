Beim Versuch, einen Brand im Keller zu löschen, sind drei Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Unterfranken verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war das Feuer in Birkenfeld (Landkreis Main-Spessart) am Montag nach ersten Erkenntnissen wegen eines Defekts an einer Ölheizung ausgebrochen. Bei Löschversuchen hätten drei Bewohner Rauchvergiftungen erlitten.

Birkenfeld (dpa) - Die Verletzten wurden demnach ins Krankenhaus gebracht. Feuerwehrleute löschten den Brand schließlich. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 120.000 Euro. Das Mehrfamilienhaus war nach dem Feuer den Angaben zufolge zunächst unbewohnbar.