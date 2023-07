Wer mit der Anschaffung einer neuen Heizung liebäugelt, soll in Baden-Württemberg möglichst bald Klarheit über die Wärmeplanung für seine Nachbarschaft bekommen. Allerdings könne nicht versprochen werden, dass es für einzelne Straßen und Viertel schon Anfang kommenden Jahres ein klares Bild gibt, sagte Städtetags-Chef Ralf Broß vor einem «Wärmegipfel» am Montag in Stuttgart. «Wir werden unterschiedliche Geschwindigkeiten haben.» Vor allem große Städte bräuchten mehr Zeit, um die vielen Daten auszuwerten und Rechtssicherheit für Hausbesitzer zu schaffen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Großen Kreisstädte in Baden-Württemberg müssen bis Ende 2023 einen kommunalen Wärmeplan vorlegen. Damit werden laut Umweltministerium 50 Prozent der Einwohner des Landes abgedeckt. Mit den Wärmeplänen soll etwa erfasst werden, wie die Gebäude bislang beheizt sind und wie das in Zukunft klimaneutral geschehen soll - ob es etwa ein Fernwärmenetz gibt. Auf der Basis sollen Hausbesitzer dann ihre Investitionsentscheidungen treffen können.