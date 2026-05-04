Eine Explosion in Heilbronn macht ein Haus unbewohnbar. Bewohner und Nachbarn müssen im Anschluss ins Krankenhaus.

Heilbronn (dpa/lsw) - Vier Menschen sind bei einer Explosion eines Gasgrills in Heilbronn verletzt worden. Zwei 77 und 79 Jahre alte Hausbewohner sowie zwei 29 und 58 Jahre alte Nachbarn kamen nach Polizeiangaben wegen des Verdachts einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

Bei dem Vorfall am Freitag sollen zunächst Flammen an dem Grill entstanden sein, die zu der Explosion führten. Der Grill stand auf einer Terrasse des Einfamilienhauses - das Feuer breitete sich demnach über die Fassade bis in den Dachstuhl des Hauses aus. Die zwei Nachbarn hatten versucht, den Brand mit Feuerlöschern zu löschen.

Es entstand ein geschätzter Schaden von rund 200.000 Euro. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Fassade eines angrenzenden Hauses wurde ebenfalls beschädigt.