Ein Brand bricht in einer Dachgeschosswohnung aus. Die Bewohner bringen sich in Sicherheit. Zurück ins Haus können sie zunächst nicht.

Backnang (dpa/lsw) - Ein Haus in Backnang (Rems-Murr-Kreis) ist nach einem Brand vorerst unbewohnbar. Die 18 Bewohner wurden von der Stadt in anderen Gebäuden untergebracht, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Brand wurden zwei Menschen leicht verletzt. Alle konnten das Gebäude, in dem Wohnungen und Geschäftsräume sind, selbstständig verlassen. Das Feuer brach in einer Dachgeschosswohnung des vierstöckigen Hauses aus. Die Ursache dafür ist noch unklar. Zur Schadensumme gibt es noch keine Schätzung.